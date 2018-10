Gazzetta - Milan, più grave del previsto l'infortunio di Caldara: serviranno almeno tre mesi per rivederlo in campo

Non ci sono purtroppo buone notizie in merito all'infortunio di Mattia Caldara, il quale ha riportato una "lesione parziale del tendine achilleo e una lesione della giunzione mio-tendinea del muscolo gemello mediale del polpaccio destro". Secondo La Gazzetta dello Sport, per rivederlo in campo serviranno almeno tre mesi.