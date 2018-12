Gazzetta - Milan, possibile riavvicinamento di Ibra ai Galaxy

L’arrivo di Gazidis, l’età del giocatore e la sentenza UEFA. Potrebbero essere questi i fattori che hanno portato alla frenata nella trattativa per il ritorno al Milan di Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, potrebbe essere stato lo stesso Ibra a stoppare le operazioni. Questo, perlomeno, è quanto filtra dalla Svezia. Zlatan e la famiglia si sarebbero abituati alla vita in California, compresa la signora Helena che tanto amava le boutique di Milano, e i figli ormai ben inseriti nelle scuole americane. Non è da escludere, dunque, che l’attaccante possa decidere di restare negli Stati Uniti.