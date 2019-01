Gazzetta - Milan, prima a San Siro per Paquetà

Subito nella mischia. Un po’ perché il ruolo era piuttosto scoperto, ma molto perché è arrivato pronto. Non parliamo di Piatek, che stasera partirà dalla panchina, ma di Paquetà, che Gattuso ha subito schierato. Pronto atleticamente, rimesso a lucido dopo la conclusione del campionato brasiliano, e in particolar modo pronto tatticamente. Questa sera, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Lucas debutterà a San Siro e tutti si augurano che possa andargli come avvenne per Pato, Luiz Adriano, Oliveira, Sormani, Amarildo, Germano e Del Vecchio, tutti brasiliani che hanno segnato alla loro prima al Meazza