Gazzetta - Milan, probabile operazione per Kalulu: dovrà restare fuori almeno 4 mesi

vedi letture

Non arrivano buone notizie in merito all'infortunio di Pierre Kalulu che domenica a Napoli ha riportato la lesione del tendine retto femorale sinistro. Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con ogni probabilità il difensore francese verrà operato e in questo caso le previsioni parlano di tempi di recupero di almeno 4 mesi.