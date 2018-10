Gazzetta - Milan, promesse mancate: dove sono coraggio e qualità?

Dopo il derby, i tifosi rossoneri hanno puntato il dito contro Gattuso. Assieme all’allenatore, ovviamente, sono finiti sotto processo giocatori e dirigenza. Il popolo milanista non ha gradito l’atteggiamento della squadra. L’evoluzione della partita non ha conciso con la "qualità" tanto decantata dal tecnico alla vigilia. L’approccio mentale, poi, non accenna a migliorare e, nel caso di questa partita, va di pari passo con la mancanza di coraggio. Tutti fattori che messi insieme - osserva La Gazzetta dello Sport - producono poi la desolazione offensiva dell’altro ieri, con Higuain che ha toccato il pallone solo 24 volte e col Milan che ha fatto il primo tiro in porta dopo ottanta minuti.