Gazzetta - Milan pronto ad un nuovo assalto a Correa, ma prima serve la cessione di Suso

L'eventuale cessione di Suso, su cui, oltre a Roma e Lione, ora c'è anche la Fiorentina, ai dirigenti rossoneri di accelerare sul fronte Correa: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, che spiega che per il Milan l'argentino dell'Atletico Madrid è sempre il primo obiettivo per l'attacco. Per il momento, però, la distanza tra domanda e offerta continua ad essere importante, anche se in via Aldo Rossi sono convinti che prima o poi gli spagnolo abbasseranno le loro pretese.