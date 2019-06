Gazzetta - Milan, Psg e United pensano a Donnarumma

Il Milan potrebbe "sacrificare" Donnarumma in nome del bilancio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri non vorrebbero privarsi di Gigio, né lui desidera cambiare aria, ma il suo ingaggio (6 milioni netti all’anno) pesa tantissimo sulle casse del club. La buona stagione disputata ha riportato il valore del suo cartellino sopra i 50 milioni, che a bilancio entrerebbero tutti, essendo il giovane portiere un prodotto del vivaio. Il Psg lo corteggia ormai da settimane, mentre il Manchester Utd ragiona sul candidato ideale a sostituire David De Gea. Per ora non ci sono trattative in corso, ma la situazione Donnarumma va monitorata costantemente.