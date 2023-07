Gazzetta - Milan, Pulisic è sempre più vicino: ha detto no al Lione, vuole solo il Diavolo

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Christian Pulisic è sempre più vicino al Milan. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante esterno in uscita dal Chelsea ha detto no ad un'offerta del Lione in quanto vuole vestire solo la maglia rossonera. Il giocatore americano è anche disposto a ridursi l'ingaggio pur di trasferirsi a Milanello (guadagnerebbe circa 4 milioni di euro). Manca però ancora l'accordo tra i due club: la quadra potrebbe essere trovata a 20-22 milioni di euro, bonus inclusi.