Gazzetta - Milan, qualcosa di buono si è visto: è un nuovo inizio

Dal punto di vista del risultato, la gara con il Lecce ha lasciato l’amaro in bocca, ma in casa Milan sembra tornata l’armonia. E anche un minimo di ottimismo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza è uscita da San Siro soddisfatta, e in parte soddisfatti anche i tifosi, che hanno gradito lo spettacolo offerto nel primo tempo. I punti critici restano ancora molti, ma qualcosa di buono si è visto. Un nuovo inizio. Forse quello buono.