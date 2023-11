Gazzetta - Milan, quale ruolo per Ibra? Zlatan vuole lavorare a stretto contatto con la squadra

Si parla tanto in queste ultime settimane del possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahmovic. Ma con quale ruolo? Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lo svedese potrebbe rientrare da club manager o da collaboratore di Stefano Pioli in quanto vuole lavorare a stretto contatto con la squadra, motivare il gruppo, aiutare i singoli, vivendo la quotidianità di Milanello. Il club di via Aldo Rossi è pronto ad accontentarlo e anche Pioli è assolutamente favorevole.