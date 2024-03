Gazzetta - Milan, quale ruolo per Kirovski? Farà il dirigente, da capire se per prima o seconda squadra

Il Milan potrebbe presto accogliere in società Jovan Kirovski, ex dirigente dei Los Angeles Galaxy che qualche anno fa ha portato Zlatan Ibrahimovic in California. E proprio lo svedese sta spingendo per il suo arrivo in rossonero. Ma quale sarà il suo ruolo nel club di via Aldo Rossi? Secondo La Gazzetta dello Sport, farà ovviamente il dirigente, ma è ancora da capire se per la prima o la seconda squadra milanista.

La formazione B non c'è ancora ufficialmente, ma il Milan sta lavorando per iscriverla al prossimo campionato di Serie C (si è già anche informato con la Pro Sesto sulla possibilità di usare lo stadio di Sesto San Giovanni). La volontà è forte, ma per sapere se il Diavolo avrà pure lui come Juventus e Atalanta una seconda squadra bisognerà aspettare la fine di questa stagione.