Gazzetta - Milan, Raiola ha proposto Kean come eventuale alternativa di Ibra: no dei rossoneri

Il Milan vuole Zlatan Ibrahimovic, ma i rossoneri stanno valutando anche alcune alternative nel caso in cui dovesse arrivare il no dello svedese nelle prossime settimane. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nell'incontro di due giorni fa, Mino Raiola ha proposto la candidatura alternativa di Moise Kean, attaccante dell'Everton che la scorsa estate Leonardo aveva provato ad acquistarlo dalla Juventus: oggi però questa ipotesi non sembra incontrare il gradimento rossonero.