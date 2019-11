Rebic è un rebus. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport parlando dell’attaccante croato. L’ultimo squillo di mercato del Milan - si legge - arrivato a costo zero dall’Eintracht in cambio di André Silva, non si è ancora inserito. Mai utilizzato da titolare, l’ex Fiorentina, entrato in campo dopo l’infortunio di Castillejo, non è riuscito a incidere nel match contro la Lazio.