La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento su Rebic, ultimo colpo del mercato estivo del Milan. Il classe ’93 - scrive la rosea - non possiede i piedi sofisticati di tanti calciatori croati, ma ha fisico, è deciso, resistente e potente oltre che veloce. Inoltre, Rebic è in possesso di una personalità non comune.