Gazzetta - Milan, resta viva la pista Demiral ma è molto complicata

Il Milan non molla la presa su Merih Demiral, difensore recentemente acquistato dalla Juventus che ha versato 18 milioni di euro nelle casse del Sassuolo: la pista che porta al centrale turco resta viva, ma anche molto complicata, visto che i bianconeri ora chiedono 35 milioni. L'idea juventina sarebbe quella di inserire la recompra, ma in via Aldo Rossi non c'è l'intenzione di valorizzare un giocare che potrebbe tornare poi alla Juve. Per questo motivo, si starebbe lavorando ad un prestito oneroso con diritto di riscatto, a cifre ovviamente più basse di quelle proposte dai bianconeri. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina.