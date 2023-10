Gazzetta - Milan, riecco Adli: il francese tornerà titolare contro il Genoa

vedi letture

Dopo l'iniziale panchina contro il Borussia Dortmund in Champions League, Yacine Adli tornerà titolare domani sera in campionato in casa del Genoa. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il francese farà il regista davanti alla difesa con ai suoi lati due tra Pobega, Musah e Reijnders.