Gazzetta: "Milan rischiatutto"

Niente calcio nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi che apre con il Giro d'Italia, 102esima edizione che parte oggi.

"Rischiatutto Milan": spazio al calcio da pagina 18 con i rossoneri che prendono l'apertura. "Gattuso-Bakayoko, una stretta di mano per la Champions" si legge. Il tecnico e il francese hanno bisogno l'uno dell'altro per chiudere al meglio. Suso dal 1' per dare fantasia. Questa sera i rossoneri (ore 20.30) sono impegnati al "Franchi" contro la Fiorentina, partita decisiva per continuare a coltivare il sogno del quarto posto.