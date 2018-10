Gazzetta - Milan, Romagnoli e Cutrone dovrebbero essere regolarmente a disposizione per il derby

Alessio Romagnoli e Patrick Cutrone erano stati convocati da Mancini per gli impegni contro Ucraina e Polonia, ma sono stati costretti a lasciare Coverciano dopo poche ora a causa di alcuni problemi fisici: il difensore è alle prese con un guaio muscolare al flessore, mentre il giovane attaccante è ancora alle prese con il problema alla caviglia rimediato nella sosta per le Nazionali di settembre. Le loro condizioni vengono valutare ogni giorno dallo staff medico milanista, ma al momento non dovrebbe essere in dubbio la loro presenza domenica sera nel derby contro l’Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.