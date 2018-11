Gazzetta - Milan, Romagnoli e quei gol alla Piqué

Oltre alla fascia, Romagnoli, in questa stagione, ha dovuto raccogliere anche l’eredità tecnica di Bonucci, pur non potendo eguagliare le doti di regia di Leo. Gattuso vuole un Milan che palleggi già coi difensori, e per Alessio ciò significa prendersi qualche rischio in più in impostazione. Nel corso della carriera, la sua evoluzione è stata continua. Ora è più pulito in marcatura, più preciso col pallone tra i piedi. Se saprà eliminare qualche blackout, il salto di qualità sarà completato. Con la ciliegina - scrive La Gazzetta dello Sport - di quei gol “alla Piqué”, altro centrale specialista nel gettarsi in avanti quando s’avvicina la fine.