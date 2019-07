Gazzetta - Milan, rosa più ricca con Leao e Duarte

La "strana coppia" Leao-Duarte è pronta a sbarcare in Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due arrivano oggi ad arricchire la rosa del Milan. Il portoghese è atteso alla Malpensa in tarda mattinata, ma anche il brasiliano è in arrivo. Le visite mediche sono già programmate. A Milanello non troveranno subito i nuovi compagni di squadra, perché Giampaolo ha concesso tre giorni di riposo dopo la tournée americana. Il gruppo partirà venerdì per Cardiff: difficile immaginare in campo Leo e Leao, ma dovrebbero far parte della comitiva.