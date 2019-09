Gazzetta - Milan, sconfitta totale

Il Milan è stato sconfitto ovunque, sul piano tecnico e agonistico. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che boccia - senza se e senza ma - la prestazione dei rossoneri nel derby con l’Inter. Impietoso - si legge - il bilancio dei tiri in porta: 9-2 per l’Inter. Giampaolo ha cominciato con le sue idee (4-3-1-2) e le ha smontate all’intervallo (4-3-3). E oggi non sappiamo dire come si schiererà alla prossima. La stagione è ancora lunga, ma due sconfitte su quattro impongono già uno sforzo di responsabilità.