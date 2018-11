Gazzetta - Milan-Sensi: il giocatore non sta nella pelle, ma finora il Sassuolo è rimasto freddo

Stefano Sensi verrebbe di corsa al Milan, ma per ora il Sassuolo è rimasto freddo: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i neroverdi difficilmente lasciano partire i loro gioielli nel mercato invernale, ma va detto anche che se il Diavolo puntasse su un prestito con patto d’onore di riscatto non è detto che riceva un no.