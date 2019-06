Gazzetta - Milan-Sensi: resta possibile l'ipotesi di uno scambio con Cutrone o con altri giovani rossoneri

Il Milan continua ad essere sulle tracce di Stefano Sensi e nei prossimi giorni potrebbe avere il primo incontro diretto con il Sassuolo: le due società potrebbero parlare anche di altri argomenti, come per esempio di Cutrone o di altri giovani rossoneri che interessano ai neroverdi. Secondo La Gazzetta dello Sport, resta viva l'ipotesi di uno scambio, ma Sensi potrebbe anche essere l'unico giocatore a muoversi in questa trattativa.