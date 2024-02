Gazzetta - Milan, servirà ancora un po' di pazienza per rivedere in campo Tomori e Kalulu: ecco quanto rientreranno

Se Malick Thiaw dovrebbe tornare in campo tra una ventina di giorni, servirà ancora un po' di pazienza per i rientri degli altri due centrali difensivi rossoneri infortunati, vale a dire Fikayo Tomori e Pierre Kalulu: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, entrambi dovrebbero tornare a disposizione di Stefano Pioli durante il mese di marzo.

Tomori, che si è fatto male lo scorso 22 dicembre contro la Salernitana, è alle prese con una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro, mentre Kalulu è fuori addirittura dal 29 ottobre, quando contro il Napoli si è procurato una lesione del tendine retto femorale sinistro.