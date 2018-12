Gazzetta - Milan, servirebbe un allenatore top. Ma costano

Si fa presto a dire "addio Gattuso". E al suo posto? La Gazzetta dello Sport in edicola stamane si sofferma sulla panchina del Milan, da anni ormai in cerca di stabilità e di un tecnico in grado di fare la differenza. Al di là delle responsabilità - scrive la rosea - un allenatore top significa anche stipendio top e non è detto che il Milan possa permettersi una spesa del genere.