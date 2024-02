Gazzetta - Milan, si avvicina il rientro di Thiaw: il tedesco punta a essere in campo tra una ventina di giorni

Stefano Pioli attende con ansia il rientro in difesa di Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, out per alcuni problemi fisici piuttosto importanti. Il primo di questi a rientrare, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, sarà il tedesco che punta ad essere in campo tra una ventina di giorni (pronto per il ritorno contro il Rennes in Europa League?). Servirà invece un po' di pazienza in più per l'inglese e il francese che dovrebbero tornare durante il mese di marzo.

Questi, nel dettaglio, i loro infortuni:

- Kalulu: lesione del tendine retto femorale sinistro

- Thiaw: severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra

- Tomori: lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro