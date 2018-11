Gazzetta - Milan, si ferma Higuain: infortunio da valutare in vista di Betis e Juventus

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è da valutare il problema fisico che ha costretto Gonzalo Higuain a lasciare il campo ieri sera al 35' del match in casa dell'Udinese: il bomber argentino è dovuto uscire dopo aver sentito una fitta al fianco. Si è parlato fin da subito di una contusione, quindi non dovrebbe essere nulla di grave, ma in casa rossonera c'è un po' di apprensione in vista delle prossime sfide contro Betis e Juventus.