Gazzetta - Milan, si torna al classico 4-3-3

L’ultima parola spetterà naturalmente a Giampaolo, ma il mercato intanto parla chiaro: come riporta La Gazzetta dello Sport, le tessere del puzzle sembrano perfette per incastrarsi nel caro, vecchio 4-3-3. Sia i rinforzi che Piatek, infatti, sono adatti al tridente. Rebic, ad esempio, ultimo colpo del mercato milanista, ha corsa, fisicità e predisposizione per giocare da esterno alto. Giampaolo avrà a disposizione una vera ala per la fascia sinistra.