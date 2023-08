Gazzetta - Milan, sondaggio per Marko Grujic del Porto

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, il mercato a centrocampo del Milan potrebbe non essere ancora finito: i rossoneri continuano a seguire con attenzione Nicolas Dominguez del Bologna, ma nelle scorse ore avrebbero fatto un sondaggio anche per Marko Grujic del Porto. Per ora i dirigenti del Diavolo hanno solo chiesto informazioni per il mediano serbo che ha esperienza in Champions e caratteristiche adatte al calcio di Stefano Pioli.