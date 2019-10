Gazzetta - Milan, Spalletti operazione impegnativa: voleva un contratto fino al 2022

Una questione di principio. Spalletti avrebbe scelto di non rescindere il contratto con l’Inter a causa del mancato accordo sulla buonuscita. Sotto traccia, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche il Milan avrebbe scelto di non assecondare le esigenze economiche del tecnico, il quale aveva messo in preventivo un nuovo contratto sino al 2022 da 4,5 milioni netti a stagione. In pratica, Spalletti, avrebbe chiesto un anno di contratto in più. Operazione impegnativa.