Gazzetta - Milan, spunta Ugarte del PSG per il centrocampo: il suo agente Mendes potrebbe favorire l'affare, magari in prestito

vedi letture

In vista del prossimo mercato estivo, una delle priorità del Milan sarà prendere un centrocampista fisco da piazzare davanti alla difesa: come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta Sportiva, oltre a Fofana del Monaco, nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Manuel Ugarte, 23enne mediano del PSG. Il giocatore uruguaiano ha una clausola da 60 milioni di euro, ma il suo agente Jorge Mendes potrebbe favorire l'affare, magari in prestito.

Questi i numeri stagionali di Ugarte con la maglia del PSG:

PRESENZE LIGUE 1: 23

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 8

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 4

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 2269'

GOL: 0

AMMONIZIONI: 7

ESPLUSIONI: 0