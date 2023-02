Gazzetta: "Milan, squillo Champions. Il Diavolo non si ferma: domina pure l'Atalanta e raggiunge l'Inter"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così questa mattina: "Milan, squillo Champions. Il Diavolo non si ferma: domina pure l'Atalanta e raggiunge l'Inter". Terza vittoria di fila in Serie A, tutte senza subire nemmeno un gol, e secondo posto in classifica, appronfittando anche del ko dei nerazzurri di Inzaghi contro il Bologna. I rossoneri hanno riabbracciato poi ieri sera Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic che sono tornati in campo dopo diversi mesi.