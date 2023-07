Gazzetta - Milan, stallo su Musah: piace, ma per ora nessun rilancio dei rossoneri

Il Milan ha messo da tempo gli occhi su Yunus Musah, centrocampista del Valencia. La trattativa, però, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, è in una fase di stallo: qualche giorno fa, i rossoneri hanno presentato un'offerta ufficiale agli spagnoli che si aggira intorno ai 16 milioni di euro, ma poi non ci sono stati più rilanci da parte del club rossonero che non ha quindi aumentato la sua proposta per il mediano americano.