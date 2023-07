Gazzetta - Milan su Frattesi: niente follie, i rossoneri non intendono partecipare ad aste

Il Milan incontrerà oggi il Sassuolo per parlare di Davide Frattesi e metterà subito in chiaro un punto fondamentale: i rossoneri non intendono fare offerte folli o partecipare ad aste per il centrocampista italiano che piace molto anche a Roma e soprattutto Inter. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Diavolo ritiene eccessiva la valutazione di 35-40 milioni di euro dei neroverdi e quindi occorrerà discutere, negoziare e trovare magari una formula particolare per arrivare ad un accordo.