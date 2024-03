Gazzetta - Milan su Gyokeres: servono 50 milioni, ma Ibra può fare la differenza

Il Milan su Viktor Gyokeres, si legge su La Gazzetta dello Sport. 36 gol in 39 partite allo Sporting Lisbona in questa stagione: le sue reti stanno trascinando i biancoverdi in testa al campionato portoghese e ripagano il club dell’investimento fatto questa estate. Il Milan seguiva Gyokeres anche prima che firmasse per lo Sporting, aveva sondato il terreno ma non era andato oltre. Lo Sporting, famoso per le clausole ultramilionarie, ne ha fissata una da 100 milioni sul cartellino dello svedese ma a Lisbona sanno che, dovesse farsi avanti una grande, la volontà del giocatore avrebbe il suo peso.

Il prezzo scenderebbe ma servirebbe comunque una cifra importante, diciamo almeno 50 milioni. Il Milan però può giocare una carta che gli altri non hanno: Zlatan Ibrahimovic. Il nome dell’ex campione, oggi super consulente rossonero per la proprietà e voce di Gerry Cardinale nel club, rimbalza spesso nelle parole di Gyokeres. Il bomber dello Sporting lo ha sempre considerato un idolo.