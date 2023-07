Gazzetta - Milan su Reijnders: per Pioli è il profilo perfetto su cui ricostruire il centrocampo rossonero

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan è in pressing per portare in rossonero Tijjani Reijnders, centrocampista dell'AZ Alkmaar. Il giocatore piace molto a Stefano Pioli, il quale lo ritiene il profilo perfetto su cui ricostruire la mediana milanista dopo l'addio di Sandro Tonali. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.