Gazzetta - Milan su Scamacca, ma per ora il West Ham non apre al prestito

Tra i profili più seguiti dal Milan per l'attacco c'è sicuramente Gianluca Scamacca, centravanti del West Ham: come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri lo vorrebbero prendere in prestito con opzione di acquisto, ma al momento gli inglesi non aprono a questa formula visto che un anno fa hanno investito quasi 40 milioni di euro per prenderlo dal Sassuolo e, in caso di cessione, vorrebbero rientrare dalla spesa.