Gazzetta - Milan su Tare, ma Lotito frena: il numero uno della Lazio non è dell’idea di separarsi

Il Milan vuole a tutti costi Igli Tare come nuovo ds del Milan, ma non sarà semplice soddisfare la richiesta di Paolo Maldini che vorrebbe far coppia con il dirigente albanese: come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non è dell’idea di separarsi e dunque sarà molto complicato convincerlo a lasciar partire il suo ds.