Gazzetta: "Milan sul sicuro: Giroud punto fisso con Diaz e Leao. E occhio a Tonali"

In vista dell'andata di quarti di Champions League di domani contro il Napoli, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così sull'attacco rossonero: "Milan sul sicuro: Giroud punto fisso con Diaz e Leao. E occhio a Tonali". A guidare il Diavolo ci sarà ancora il francese, con ai suoi lati il portoghese da una parte e lo spagnolo dall'altra, vale a dire lo stesso schieramento del 4-0 in campionato al Maradona. Attenzione poi anche a Tonali che ha un feeling particolare con Leao: in stagione l'azzurro ha infatti già regalato tre assist all'ex Lille.