Gazzetta - Milan, Suso o Correa? Uno dei due rischia di essere di troppo

In questo momento, a Casa Milan c'è un grande dubbio in vista della prossima stagione: Suso o Correa? I rossoneri sono da tempo sul giocatore dell'Atletico Madrid, ma Giampaolo è rimasto impressionato dal rendimento dello spagnolo dietro le punte e quindi vorrebbe tenerlo. Difficile, secondo La Gazzetta dello Sport, che entrambi facciano parte della rosa milanista in quanto uno dei due rischia di essere di troppo.