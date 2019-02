Gazzetta - Milan, Suso squalificato: un turno di stop non gli farà male

Da un lato non è un notizia così pessima, perché un turno di riposo dopo i problemi di pubalgia non gli farà male. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando dell'assenza di Suso, il quale salterà per squalifica la gara con l'Empoli in programma domani a San Siro. Dall’altro però, lo stop dello spagnolo - osserva la rosea - costringe Gattuso a rivedere l’impianto del tridente.