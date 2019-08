Gazzetta - Milan, Suso tra i cedibili: Giampaolo dovrà farsene una ragione

Giampaolo vorrebbe assolutamente tenere Suso, ma in società sono decisi a sacrificare lo spagnolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Jesus non convince come trequartista e il rinnovo del suo contratto sarebbe un’operazione onerosa oltre che difficile. L’allenatore, dunque, dovrà farsene una ragione: a meno di clamorose novità, Suso è schedulato fra i partenti. Non interessano le proposte della Roma, che ha offerto contropartite tecniche. Il suo procuratore Lucci è atteso a Casa Milan nei prossimi giorni per fare il punto della situazione. Giampaolo vuole Suso, il Milan vuole Correa per trasformarlo nel suo giovane leader.