Gazzetta - Milan, Taremi unico obiettivo per l'attacco: se non dovesse arrivare, resterà Colombo

Mehdi Taremi è l'unico centravanti che interessa al Milan in questi ultimi giorni di mercato: il club di via Aldo Rossi avrà oggi un nuovo contatto con il Porto per capire se ci sono possibilità che questo affare possa concludersi positivamente, altrimenti i rossoneri non andranno su un altro attaccante, ma confermeranno in rosa Lorenzo Colombo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.