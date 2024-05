Gazzetta - Milan, Terracciano verso l'esordio da titolare contro il Torino

Stefano Pioli ha annunciato ieri in conferenza stampa che nelle ultime due partite della stagione contro Torino e Salernitana cercherà di dare spazio a tutti i componenti della rosa milanista. Stasera contro i granata, a sinistra ci sarà spazio per Filippo Terracciano, unico acquisto invernale del Diavolo, arrivato a titolo definitivo dal Verona.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per il giovane terzino, che giocherà a sinistra al posto di Theo Hernandez (influenzato), sarà la prima partita da titolare con la maglia del Milan. Dal suo sbarco a Milanello, Terracciano ha giocato appena 59' e quindi stasera avrà una chance importante per mettersi in mostra.