Gazzetta - Milan-Thuram: le quattro carte che si possono giocare i rossoneri per convincere il francese

Il Milan è in forte pressing su Marcus Thuram, primo obiettivo per l'attacco. I rossoneri, per convincerlo ad accettare il trasferimento a zero a Milanello, hanno quattro carte da giocarsi: la prima è un ingaggio da 5-5,5 milioni di euro a stagione, uno dei più alti della rosa milanista, la seconda è un ruolo di primo piano (co-titolare con Giroud), mentre la terza è Stefano Pioli che nei giorni scorsi gli ha telefonato e si sta muovendo in prima persona per convincerlo.

A questi tre aspetti si aggiungono anche la storia del Milan visto che Thuram sta cercando un club di prestigio e infine a Milanello potrebbe trovare diversi suoi connazionali francesi come Maignan, Theo Hernandez e Giroud. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.