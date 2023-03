Gazzetta - Milan, tra oggi e domani Calabria torna in gruppo. Rientro vicino anche per Bennacer

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che Davide Calabria ha risolto il problema al muscolo otturatore dell’anca e tra oggi e domani tornerà ad allenarsi in gruppo a Milanello. Anche Ismael Bennacer, ai box per un problema problema al bicipite femorale sinistro, è vicino al rientro. Stefano Pioli punta a recuperare entrambi già per Firenze.