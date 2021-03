In casa rossonera, sono tutti d'accordo che nel Milan del prossimo anno ci debba essere ancora Zlatan Ibrahimovic. Per questo, nei prossimi mesi, il club di via Aldo Rossi porterà avanti il discorso del rinnovo di contratto dello svedese che è in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.