Gazzetta - Milan, tutti gli step per arrivare a un vero nove: Zirkzee, Gyokeres o Sesko

Il Milan punta ad arrivare all’estate con 130 milioni in tasca, da spendere subito nella campagna acquisti. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, analizzando le entrate che auspica il Diavolo. Innanzitutto, la qualificazione alla Champions. Con la nuova formula, entrare nella Coppa dalle grandi orecchie vuol dire 50 milioni di euro, e per la dirigenza la stagione sarà positiva solo col piazzamento finale dentro i primi quattro posti.

Poi c’è l’Europa League, secondo grande traguardo di questa stagione. Un’eventuale vittoria porterebbe, tra premi dalla UEFA, incassi da botteghino e market pool altri 40 milioni di euro. In più, è l’unico trofeo che manca nella storia del Milan. A questi si sommerebbero poi i riscatti ormai praticamente certi di alcuni rossoneri in prestito: l’Atalanta dovrebbe versare 26 milioni per tenere De Ketelaere, il Bologna 10 per Saelemaekers e altri 4 il Monza per Maldini.

Con questo gruzzolo, il club conta di dare l’assalto al centravanti, quello che manca già oggi. I nomi più seguiti sono Joshua Zirkzee e Viktor Gyokeres. Il primo è valutato almeno 40 milioni, il secondo ha con lo Sporting Lisbona una clausola da 100, ma con margini per trattare a meno. Il Milan è intenzionato a farsi avanti, guidato da Ibra: Gyokeres, svedese di Stoccolma, non potrà restare indifferente alla corte di Zlatan. Un’altra opzione rimane Benjamin Sesko, giovane talento del Lipsia: vent’anni, sette gol segnati finora in stagione.