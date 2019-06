Gazzetta - Milan, un altro giugno caldo

A giugno solitamente i tifosi s’annoiano un po', ma quelli del Milan no. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulle vicissitudini rossonere. Nel 2017 - si legge - freschi di closing tra Berlusconi e Yonghong Li, i milanisti pregustavano la grande abbuffata di acquisti della gestione cinese. Nel 2018, invece, assistevano al progressivo defilarsi di Mister Li, concludendo il mese con la sanzione Uefa per la violazione del FPF. Quest’anno è di nuovo un giugno caldo: ennesimo scossone dirigenziale, ennesimo capitolo della saga con Nyon, ennesima ansia all’avvicinarsi del 30 giugno, giorno in cui si chiuderà il bilancio 2018-19, che si annuncia pesantemente negativo.