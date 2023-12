Gazzetta - Milan, un centrocampista farebbe comodo ma c’è da gestire la situazione Krunic: può restare

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport in merito ai possibili movimenti di mercato del Milan a gennaio, un centrocampista farebbe molto comodo, ma c’è da gestire la situazione Rade Krunic: il bosniaco sembrava essere vicino all'addio, però il grave infortunio di Tommaso Pobega ha cambiato i piani del Diavolo e così l'ex Empoli potrebbe restare fino al termine della stagione.

Non è un mistero che sulle sue tracce ci sia il Fenerbahçe che già in estate ha provato a lungo a strapparlo al Milan, senza però riuscirci (troppo bassa la sua offerta al Diavolo). Ora i turchi sono in pressing anche per gennaio, ma non sono gli unici perchè anche il Lione lo ha messo nel mirino nelle scorse settimane.